«بركان الغضب» تعلن مقتل آمر قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية

أعلنت عملية «بركان الغضب» مقتل آمر قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية أسامة امسيك، في هجوم صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت العملية إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير عشرة آليات عسكرية والسيطرة على أخرى، ومقتل من فيها من العناصر التابعين للقيادة العامة، بينهم امسيك، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل، كما لم يصدر حتى الآن بيانا من القيادة العامة حول ما يجري في قاعدة الوطية.

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