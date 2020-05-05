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«بركان الغضب» تعلن مقتل آمر قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت عملية «بركان الغضب» مقتل آمر قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية أسامة امسيك، في هجوم صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت العملية إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير عشرة آليات عسكرية والسيطرة على أخرى، ومقتل من فيها من العناصر التابعين للقيادة العامة، بينهم امسيك، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل، كما لم يصدر حتى الآن بيانا من القيادة العامة حول ما يجري في قاعدة الوطية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • العبرة بالنهاية هزيمة المليشيات ووصول الاخبار السارة للمعتوه بفشل كلابه فى دخول القاعدة وانتحارهم وامر طبيعى ان يستشهد ابطال من المدافعين عن القاعدة ضد الغزو التركى الفاشل وكسر انف اردوغان واصبح مسخرة فى انقرة فهو مدمن هزائم فى كل مكان حتى فى ادلب على حدوده نتج عنها مشردين بمئات الالاف يسميها اامعتوه واحة السلام !!!

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