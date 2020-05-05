مصادر: مقتل آمر قوة حماية قاعدة الوطية الرائد أسامة امسيك

أكد مصادر مطلعة مقتل آمر قوة حماية قاعدة عقبة بن نافع الجوية الرائد “اسامة امسيك” آمر كتيبة 134 ” التابعة للقوات المسلحة الليبية، في الاشتباكات التي اندلعت اليوم بين قوات الوفاق والجيش الوطني في محيط قاعدة الوطية الجوية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط الهجوم المسلح والذي نفذته قوات الوفاق صباح اليوم الثلاثاء، وأشارت مصادر اعلامية َإلى أن آليات تابعة لقوات الوفاق تراجعت إلى مدينة زوارة و طرابلس بعد فشل الهجوم.

وبحسب المصادر فإن الرائد ( أسامة امسيك ) من مواليد 1983 ومن سكان مدينة الزنتان عسكري برتبة ( رائد ) وبطل من ابطال مدينة الزنتان والذي رفض الخيانة الخضوع ونصر القوات المسلحة الليبية بكل ما يملك .

وبحسب المصادر فإن إمسيك لم يخرج من قاعدة الوطية منذ عام وأصر على الدفاع عنها، مؤكدةً أن عدة مشائخ تابعة للقيادي بالوفاق “أسامة الجويلي ” تواصلت معه بهدف تسليم قاعدة الوطية، ورد على هذه الاتصالات بـ” لن نخرج منها إلا شهداء”.

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