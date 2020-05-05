شركة مليتة تحيل مرتبات “مارس” إلى المصارف

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز للعاملين فيها عن شروعها في إحالة حوافظ مرتبات شهر مارس عن العام الجاري ابتداء من اليوم الثلاثاء كلا حسب فرعه المصرفي، موضحة في الوقت ذاته سبب التأخر في صرف المرتبات مرجعة إياه لظروف خارجة عن إرادتها.

وكانت النقابة العامة لعمال النفط قد طالبت قبل أسبوع في بيان لها جميع الشركات النفطية المتأخرة في سداد مرتبات الموظفين التابعين لها عن شهر مارس الإسراع في تنفيذها وإحالتها للجهات المعنية تمهيدا لتسييلها في حساباتهم في أقرب وقت.

وكانت بعض الشركات النفطية قد تأخرت عن سداد مرتبات العاملين فيها بسبب سوء وضعها المالي نتيجة وقف تصدير النفط منذ يناير الماضي وتوقف العمل في بعض المشروعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية