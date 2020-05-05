لجنة الخارجية تحذر من عواقب التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية

حذرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من عواقب التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية التي وضعتها الحكومة، وأبرزها تجاهل إجراءات العزل الاجتماعي.

وشددت اللجنة في بيان لها أمس على أهمية التقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة كورونا، مؤكدة ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الصحية والأمنية فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الحظر وباقي الإجراءات الوقائية حتى الخروج نهائيا من الأزمة.

هذا وجددت اللجنة نداءها للشعب الليبي بضرورة الوحدة في مواجهة الوباء وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في البلاد لصالح جميع الليبيين دون استثناء.

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