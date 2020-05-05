باشاغا يستعرض الخطة الأمنية لـ«الداخلية» خلال رمضان

استعرض وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خلال ترؤسه اجتماعًا أمنيًّا، اليوم الثلاثاء، الخطة الأمنية للوزارة خلال شهر رمضان، وتنظيم حركة السير داخل شوارع العاصمة طرابلس الرئيسية والفرعية خصوصا في أوقات الذروة.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بديوان وزارة الداخلية إلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بخصوص حظر التجول وتطبيقه والإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء جائحة «كورونا المستجد»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تناول الاجتماع، الذي عُقد بحضور وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، عددا من المسائل والمواضيع الأمنية التي تهم الوزارة، حسب البيان.

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