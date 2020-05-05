اتهم السياسي الليبي سعيد رشوان محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير بإساءة إدارة المصرف حيث أنه يعمل على إرباك السوق وزيادة الهوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “الصديق الكبير لا يدير المصرف المركزي وفق القانون والعرف المصرفي ولا يمتثل لقرارات البرلمان ولا الحكومة ولا القضاء” متسائلا “فلمن يمتثل هذا الرجل ومن الجهة التي يعترف بها؟” وتابع “أكيد يتبع لقوه خفيه ابحثوا عنها”.

وأضاف رشوان أن الكبير “شغله الشاغل إرباك السوق وزيادة الهوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية بمعني كل عمله منصب علي رفع وزيادة التضخم الذي يؤدي بدوره إلي انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي بدوره يؤدي إلي انخفاض كبير في الدخل وانخفاض القيمة الدفترية للأصول والمدخرات الخاصة والعامة” مردفا “يعني خسائر كبيره يمكن يعبر عليها بالمليارات”.

وختم رشوان بالقول “محافظ يدخل موسوعة غينيس في أسوأ إدارة مصرفيه في العالم”.