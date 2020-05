أكدت اللجنة الاقتصادية بما يسمى مجلس الدولة، الثلاثاء،

أنها بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة، لمواجهة تداعيات أزمة

كورونا على ليبيا، وذلك بعد توقف الموارد .

وأوضحت اللجنة، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية لما يسمى

بمجلس الدولة، أن الظروف التى تمر بها البلاد تتطلب نوعين من المعالجات الاقتصادية

، العاجل منها ويتمثل في حزمة من الإجراءات التي تحقق استقرار الأسعار والمحافظة على

قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأخرى والحد من التضخم، والآليات الممكنة لاستبدال

دعم الوقود، مؤكدة على ضرورة وضع برنامج اصلاح

اقتصادي شامل، بما يتيح مصادر دخل بديل للنفط ومساهمة القطاع الخاص والاستثماري في

تمويل وإدارة مشروعات تنموية .

The post من بينها استبدال دعم الوقود.. ما يسمي بمجلس الدولة يعلن عن اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة لمجابهة تداعيات كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24