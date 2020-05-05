محلل سياسي لبناني: كلما ضعفت حكومة السراج ضاعف أردوغان في نقل أخطر الإرهابيين

قال المحلل السياسي اللبناني، نضال السبع، أنه كلما ضعفت حكومة فائز السراج وشعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مشروعه مهدد، يلجأ عمليا إلى تصدير الإرهابيين ونقلهم من سوريا إلى ليبيا.

وطالب السبع، في مداخلة هاتفية لقناة “سكاي نيوز عربية”، جامعة الدول العربية، خاصة مصر والجزائر، باتخاذ موقف عاجل ضد أردوغان، لاسيما أنه لا ينقل إرهابيين عاديين إلى ليبيا، موضحا أن عناصر فصيل السلطان مراد السوري التي تذهب إلى ليبيا، تتبع فكر تنظيمي القاعدة وداعش.

وتابع: “أردوغان لا يقتل فقط الليبيين، بل يهدد الأمن القومي سواء الجزائري أو المصري، ما يستدعي تدخلا عاجلا منهما، بالإضافة إلى التنسيق الثنائي في هذه الأوقات بالذات”، مطالبا الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل، خاصة أن أزمة ليبيا تحظى بدعم من المجتمع الدولي، لاسيما فرنسا واليونان وإيطاليا وروسيا أيضا.

واعتقد أن الإدارة الأمريكية لا يمكن أن توافق على دعم تنظيم القاعدة وقتل الليبيين، مشيرا إلى وجود تقصير عربي، وبالتالي على المجتمع العربي أن يتحرك الآن لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا حتى الآن، بلغ نحو 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.