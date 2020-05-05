تقديم مواد تنظيف لمركز الإصلاح والتأهيل طمينة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا إنها قدمت مواد تنظيف ليتم توزيعها على نزلاء مركز التأهيل والإصلاح طمينة، في إطار دعمها لإجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، ودعت اللجنة إلى عدم نسيان المحتجزين في الجهود المبذولة لوقف انتشار كورونا، مشيرة إلى أن السجون عادة ما تكون بيئة مهيأة لانتشار الأمراض المعدية، لا سيما بسبب قرب المحتجزين من بعضهم البعض”.

وأكدت اللجنة أنها تتابع العمل مع سلطات مراكز التأهيل والإصلاح والسلطات الأخرى ذات الصلة على جميع المستويات لمنع انتشار المرض في مرافق الاحتجاز، لافتة إلى أنها تقوم بتوصيل مواد النظافة والتعقيم والألبسة الواقية إلى هذه المراكز.

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