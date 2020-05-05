وقال المحجوب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم شنته التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق على قاعدة الوطية مؤكدا دحر قوات الوفاق وقتل عدد من عناصرها بينهم القيادي بقوات الوفاق فراس الوحشي.

وأشار المحجوب إلى أن الهجوم أدى إلى وفاة الرائد أسامة امسيك معـاون آمر كتيبة حماية قاعدة الوطية الجوية.

وحول الأوضاع في العاصمة طرابلس أكد أن قوات الجيش تواصل استهداف عناصر الوفاق جنوب العاصمة طرابلس والرد على مصادر النيران.