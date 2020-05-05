اجتماع لمناقشة احتياجات محلة الوشكة

اجتمع عضو المجلس التسييري لبلدية سرت السنوسي الدعيكي أمس، مع رئيس محلة الوشكة مرتجع العبدلي، بحضور مديري الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالوشكة ومندوب عن المجلس الاجتماعي بالمنطقة، وناقش الاجتماع حسب مسؤول إدارة الإعلام ببلدية سرت تذليل المعوقات التي تواجه سكان الوشكة خاصة الاحتياجات الأساسية، ومنها الجمعيات التعاونية ومخصصاتهم، بالتعاون مع مراقبة الاقتصاد بسرت.
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قناة ليبيا
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