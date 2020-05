افتتاح برج الأمل بمركز بنغازي الطبي وتخصيصه لاستقبال المصابين بكورونا

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، ورئيسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فتحية العريبي، الثلاثاء، برج الأمل بالمركز لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبها قالت رئيس اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة وباء كورونا فتحية العريبي، إنه تم تجهيز البرج بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، ويضم يضم 250 سرير داخلى و64 آسرة عناية فائقة ، موضحة أنه توفير أكثر من 100 ألف اختبار للكشف عن الفيروس، وهي التي تعمل بها اللجنة حاليًا، بحسب بيان للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

