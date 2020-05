باشاغا يناقش الخطة الأمنية خلال شهر رمضان ويتابع تنفيذ قرارات حظر التجول لمكافحة كورونا

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، الثلاثاء إجتماعاً لمناقشة الخطة الأمنية للوزارة خلال شهر رمضان، وتنظيم حركة السير داخل شوارع العاصمة طرابلس الرئيسية والفرعية خاصةً أوقات الذروة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع تطرق إلى آلية تطبيق قرار المجلس الرئاسي بحظر التجول والإجراءات الإحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

