«أسوشيتد برس»: خطف «قرقاب» يكشف توترات عميقة في حكومة السراج

قالت وكالة “أسوشيتد برس”، أن اختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبى، رضا قرقاب، أدى إلى ظهور توترات عميقة فى حكومة فايز السراج، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها، فى ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

يُذكر أن ديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة يعينها البرلمان الليبى، وتتولى مكافحة اختلاس الأموال العامة فى ليبيا الغنية بالنفط.

وكشف ديوان المحاسبة الليبى، أمس الإثنين، عن اختطاف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد عناصر وميليشيات من وزارة الداخلية التابعة فائز السراج فى العاصمة طرابلس، فى أحدث تحول فى المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد بين ميليشيات الوفاق وبعضها البعض.