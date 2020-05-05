مطلوب في عدة جرائم لدى النائب العام.. مقتل المليشاوي “فراس الوحشي” أثناء محاولة الهجوم على الوطية

الزاوية-العنوان

تمكنت القوات المسلحة من صد هجوم لمليشيات الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية الجوية وقتل عدد من قادتها في محيط القاعدة من بينهم القائد الميداني في مليشيات الزاوية فراس عمار السلوقي الملقب بـ “الوحشي”.

ويعد “الوحشي” أحد أذرع التيار الإسلامي المتشدد في الزاوية، وهو أيضا أحد أذرع مليشيا “ثوار طرابلس” التي شارك معها في القتال ضد القوات المسلحة، وهو متهم بارتكاب عدة جرائم جنائية بالزاوية وطرابلس ومسجل على لوائح الشخصيات الخطرة بالمنطقة، ومطلوب لدى مكتب النائب بتهم تهريب الوقود وتجارة البشر.

كما ارتبط “الوحشي” في مرحلة من المراحل بعلاقة وثيقة مع مليشيا “غرفة عمليات ثوار ليبيا” بقيادة المطلوب للنائب العام شعبان هدية المكنى بـ “أبوعبيدة الزاوي” وقد كان بمثابة سائقه الخاص بعد مقتل سائق الأخير صهيب الرماح في حادثة تحطم طائرة قبالة سواحل الماية سنة 2016. ويتهم “الوحشي” بارتكاب ثمان جرائم قتل في الزاوية وبحرق حرق عشرات المنازل في منطقة ورشفانة بين عامي 2014 و2015.