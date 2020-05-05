ارتفاع حصيلة قتلى المليشيات على أسوار “الوطية” إلى 18 من بينهم 5 قادة ميدانيين

كشفت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″ عن تمكن القوات المسلحة العربية الليبية من صد هجوم للمليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج بدعم من الطيران التركي المسير في محيط قاعدة عقبة بن نافع الجوية في منطقة الوطية.

وأكدت المصادر العسكرية ارتفاع عدد القتلى في صفوف المليشيات المسلحة خلال الهجوم إلى 18 مسلحا، موضحة أن أبرز عناصر المليشيات الذين سقطوا خلال مواجهة الجيش العربي الليبي في محيط قاعدة الوطية القائد الميداني في مليشيات الزاوية فراس عمار السلوقي الملقب بـ”الوحشي”، وهشام البرشيني أحد قادة “الزاوية” أيضا.

وقالت المصادر إن الجيش الليبي كبّد المليشيات خسائر فادحة في أرواح قادة الهجوم ومن بينهم عبد الرحمن الشاوش آمر مليشيا “القبرا” من مصراتة، ومحمد مطوع نالوت آمر مليشيا “الصمود”، مشيرة إلى أن مليشيات مصراتة فقدت أيضا كلا من بسام محمد وعلي كعوان وعماد الجمل وأحمد أبوروين.

وأضافت المصادر أن مليشيات الزاوية فقدت خلال الهجوم الفاشل كلا من أحمد الصيني وأحمد حمودة ومؤيد جبودة، فيما سقط من مليشيات زوارة القائد الميداني مينيغ يحيى وكل من مسقط قري ومينيغ عبد العزيز ونزار المنصوري، ومن مليشيات تاجوراء عبد المالك كرير وطارق مصدق، ومن مدينة راقدالين وهاب راشد.

وفي نفس السياق، ذكرت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من إحباط الهجوم المسلح لقوات حكومة الوفاق (المليشيات المسلحة) في محيط قاعدة الوطية الجوية.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية إن عربات تابعة لقوات الوفاق (المليشيات المسلحة الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين) تراجعت إلى مدينة زوارة وطرابلس بعد فشل الهجوم، الذي بدأ صباح اليوم الثلاثاء.