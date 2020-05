أعربت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا،

الثلاثاء، عن قلقها من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين فى ليبيا، مؤكدة أن أعمال العنف

الكبيرة التي تجري حول طرابلس أدت لتفاقم الأوضاع فى البلاد .

