أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، الإثنين، عن تأخر إجراءات صرف الرواتب نظرا للظروف التى تمر بها الشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيتم اليوم الثلاثاء، إحالة مرتبات شهر مارس إلى المصارف بنفس الآلية المتبعة لكل فرع .

The post مليتة للنفط : إحالة مرتبات شهر مارس إلى المصارف اليوم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24