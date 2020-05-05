هزة أرضية بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تسجيل هزة أرضية في البحر المتوسط على بعد 250 كلم شمال شرق مدينة طبرق بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر «على الساعة 13:40:36.2 بالتوقيت المحلي لليبيا» اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية سجلتها محطات الرصد العالمية لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف المركز في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» أن الزلزال وقع على «عمق 20 كم» و«خط العرض: 34.03 شمالا» و«خط الطول: 25.55 شرقا» في البحر المتوسط، والمركز السطحي لهذا الزلزال يقع «بنفس المنطقة التي شهدت العديد من الزلازل خلال الأيام القريبة الماضية بمنطقة الانخساف الأرضي حيث التقاء الصفيحتين الأفريقية والأوروآسيوية».

وقال المركز إنه «نظرا لبعد المركز السطحي لهذا الزلزال عن ليبيا فمن الممكن الشعور به في المناطق القريبة من السواحل الشرقية، ولكن لا يكون لها تأثير يذكر على المباني لبعد المسافة».

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