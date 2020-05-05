ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لليبيا إلى نحو 7850

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصده لعملية نقل جديدة للمرتزقة إلى ليبيا عن طريق تركيا، تضم المئات من المقاتلين.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو سبعة آلاف وثمانمئة وخمسين مرتزقا، بينهم مجموعة غير سورية، وفي سياق متصل وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت اثنتا عشرة جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا مؤخرا في معارك ليبيا.

وبذلك بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا في ليبيا مئتين وواحدا وستين مقاتلا.

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