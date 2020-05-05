بركان الغضب: سيطرنا على آليات عسكرية بقاعدة الوطية

أعلنت عملية بركان الغضب شن هجوم صباح اليوم الثلاثاء على قوات الجيش داخل قاعدة الوطية الجوية والسيطرة على آليات عسكرية مسلحة وتدمير 10 آليات أخرى.

وبينت عملية بركان الغضب أنها قامت بقتل عدد من القوات المتواجدة بالقاعدة بمن فيهم آمر كتيبة حماية قاعدة الوطية أسامة امسيك.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب أكد أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم شنته التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق على قاعدة الوطية مؤكدا دحر قوات الوفاق وقتل عدد من عناصرها بينهم القيادي بقوات الوفاق فراس الوحشي.