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بركان الغضب: سيطرنا على آليات عسكرية بقاعدة الوطية

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت عملية بركان الغضب شن هجوم صباح اليوم الثلاثاء على قوات الجيش داخل قاعدة الوطية الجوية والسيطرة على آليات عسكرية مسلحة وتدمير 10 آليات أخرى.

وبينت عملية بركان الغضب أنها قامت بقتل عدد من القوات المتواجدة بالقاعدة بمن فيهم آمر كتيبة حماية قاعدة الوطية أسامة امسيك.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب أكد أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم شنته التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق على قاعدة الوطية مؤكدا دحر قوات الوفاق وقتل عدد من عناصرها بينهم القيادي بقوات الوفاق فراس الوحشي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هذا تكذيب للخبر السيطره كالعاده مليشيات الارهاب التابعه للوفاق تكذب وهذا تكذيب لهم من صحيفه ايطاليه
    وفي نفس السياق، ذكرت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من إحباط الهجوم المسلح لقوات حكومة الوفاق (المليشيات المسلحة) في محيط قاعدة الوطية الجوية.

    وقالت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية إن عربات تابعة لقوات الوفاق (المليشيات المسلحة الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين) تراجعت إلى مدينة زوارة وطرابلس بعد فشل الهجوم، الذي بدأ صباح اليوم الثلاثاء.

     الوسوم

    القوات المسلحة العربية الليبية المليشيات المسلحة فائز السراج محيط قاعدة الوطية مليشيا الزاوية مليشيا الصمود مليشيا زوارة مليشيا مصراتة

    يمكن

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