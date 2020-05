المحجوب ينفي مقتل آمر قاعدة الوطية

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، الثلاثاء، ما تردد من أنباء عن مقتل آمر قاعدة الوطية جراء استهداف قوات الوفاق للقاعدة.

وقال المحجوب في تصريحات صحفية، إن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم الذي شنته قوات الوفاق على قاعدة الوطية صباح اليوم، موضحا أن الجيش قتل عدد كبير منهم بينهم القيادي فراس الوحشي.

وأشار المحجوب إلى أن الهجوم أدى إلى وفاة أسامة امسيك معاون آمر كتيبة حماية قاعدة الوطية الجوية.

وكانت ترددت أنباء عن مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية أثناء اشتباكات قوات الوفاق والجيش بمحيط قاعدة الوطية الجوية.

