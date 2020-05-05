نجاة رئيس نادي النصر من محاولة اغتيال ببنغازي

نجا رئيس نادي النصر عز الدين الوكواك، من محاولة اغتيال عن طريق تفجير سياراته في شارع جمال عبدالناصر في اتجاه منطقة البركة بمدينة بنغازي.

وأكد مصدر أمني لـ«الساعة24»، رئيس نادي النصر عز الدين الوكواك قد نجا من موت محقق عب تدبير محاولة لاغتياله عن طريق وضع عبوة ناسفة أسفل سياراته، وذلك أثناء ركنها أمام نادي النصر في شارع جمال عبدالناصر بمدينة بنغازي.

وفي سياق آخر، كشف ديوان المحاسبة، أمس الإثنين، عن اختطاف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد عناصر وميليشيات من وزارة الداخلية التابعة فائز السراج فى العاصمة طرابلس، فى أحدث تحول فى المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد بين ميليشيات الوفاق وبعضها البعض.