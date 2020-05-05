عبد النبي: تركيا تخوض حربا ضد شعبنا تلبية لأطماعها في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي أن تركيا تخوض حربا شرسة وعدوانا ظالما ضد أبناء الشعب الليبي وقواتنا المسلحة.

وقال عبد النبي في تصريح له إن تركيا لديها أطماع كبيرة في ليبيا، ووجدت ذريعة بالاتفاق الباطل الذي وقعت عليه مع المجلس الرئاسي، داعيا كل الليبيين للوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة حتى دحر العدوان التركي عن الأراضي الليبية، ومشيرا إلى أن الحرب انتقلت من محاربتهم للإرهاب والدواعش وأنصار الشريعة، إلى محاربة الغزو التركي لليبيا.

ورأى عبد النبي أن إعلان تفويض القائد العام المشير خليفة حفتر جاء في الوقت المناسب، لأن الأمر يستدعي وجود قبضة تعيد للوطن هيبته وكرامته.

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