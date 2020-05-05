فحص 135 مواطنا عائداً من الخارج في البيضاء

أعلنت إدارة خدمات الشؤون الصحية بمدينة البيضاء، أن فرق الرصد التابعة لمركز الرصد والتقصي بإدارة الخدمات انطلقت إلى “فندق الثريا”، لاستكمال عمل فرق الرصد والتقصي السريعة الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج.

وأوضحت الإدارة أن فرق الرصد قامت بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من الخارج بالفندق الذين كان عددهم 135 مواطنا، بمشاركة أفراد من شبيبة الهلال الأحمر والكوادر العاملة داخل الفندق، وبالتعاون مع الفريق الطبي المكلف من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في إجراء التحاليل والرصد والتقصي.

وأشارت إدارة خدمات الشؤون الصحية بالبيضاء أن فرق الرصد قامت بسحب العينات الخاصة بفيروس كورونا وإجراء التحاليل للتحقق من سلامة النزلاء، بعد ساعات طويلة من العمل.

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