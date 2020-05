طوارئ سوق الجمعة تطالب رئيس الحرس البلدي بتوحيد الإجراءات الاحترازية

طالبت غرفة الطوارئ والأزمة سوق الجمعة، الثلاثاء، رئيس الحرس

البلدي بتوحيد الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة فيروس كورونا على جميع

البلديات والمناطق .

وأوضحت، في بيان لها عبر صفحة بلدية سوق الجمعة بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك”، أن هناك فارق في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالشدة

أو التراخي ، ما يضعها في موقف غير واضح، مؤكدة أن هذه الإجراءات تسببت فى الحاق

اضرار ببعض الأنشطة الاقتصادية من إقفال أنشطتهم وتوقف دخلهم ودخل مَن يعملون لديهم،

خصوصًا وهم يرون غيرهم يمارسون أعمالهم ويرون زبائنهم يتجهون إلى غيرهم.

وفي 20 أبريل الماضي، أطلقت غرفة الطوارئ والأزمة، في المجلس

البلدي سوق الجمعة، حملة فحص طبي للعمالة الوافدة داخل البلدية. واستخدم المشاركون

في الحملة أجهزة الفحص الحراري، بهدف الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا .

