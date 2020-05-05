برلماني تونسي: من أرسل آلاف الإرهابيين إلى ليبيا لا يريد بنا الخير

قال النائب في البرلمان التونسي عن حزب “تحيا تونس” مبروك كورشيد، إن الذي أرسل ستة آلاف إرهابي إلى ليبيا لا يريد الخير بليبيا ولا بتونس ولا الجزائر، وإن إرسال الإرهاب كما وقع في سوريا وفي أنحاء الدنيا لا يكون إلا مصيبة وطامة على الدول المحيطة وعلى الشعوب، وما يهمنا هو الشعب الليبي، فنحن شعب واحد في دولتين.

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