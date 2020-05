الوطنية للنفط تسلم مواد طبية لـ 12 بلدية لمجابهة كورونا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، عن تسليم مواد

طبية لعدد 12 بلدية ، لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت المؤسسة، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك” ، أن المواد تشمل اقنعة واقية، ومعدات رش المعقمات،

وغيرها من المستلزمات الطبية، مبينة أنه تم تسليمها لصالح بلديات كل من صبراتة، وباطن

الجبل، والبريقة، ونالوت، والزنتان، وزوارة، ورقدالين، وجالو، وإجخرة، وأوجلة، والرياينة،

والجميل .

ومن جانبها قالت باسمة سلطان مدير مستشفى جالو للطوارئ، إن

قطاع الصحة في ليبيا يواجه واحدة من أكبر التحديات على الاطلاق، وهى نقص المواد

الطبية، مؤكدة أن هذه المواد ستساعد في وقاية كل من الأطباء والممرضين من كورونا .

