باشاعا يترأس اجتماعا أمنيا لبحث خطة الوزارة في رمضان

ترأس وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء اجتماعاً أمنياً ضم وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة استعراض الخطة الأمنية للوزارة خلال شهر رمضان المبارك وتنظيم حركة السير داخل شوارع العاصمة طرابلس الرئيسية والفرعية خاصةً أوقات الذروة.

وتطرق الاجتماع إلى قرار المجلس الرئاسي بخصوص حظر التجول وتطبيقه والإجراءات الاحترازية التي نفذها المجلس الرئاسي ضد تفشي جائحة كورونا.

كما ناقش المشاركون في الاجتماع عدد من المسائل والمواضيع الأمنية التي تهم وزارة الداخلية.