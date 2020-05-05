تبون يطالب مجلس الأمن بقرار فوري لوقف الأعمال العدائية في ليبيا

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مجلس الأمن الدولي للاجتماع في أقرب الآجال، واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم، لا سيما في ليبيا.

وذكر تبون في كلمة له أمام القمة الافتراضية لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن من الضروري العمل على إعطاء الفرصة حيث ما وجدت الصراعات لكل الفاعلين، للعمل من أجل التصدي لجائحة كورونا.

وجدد الرئيس الجزائري التزام بلاده التام بالانخراط في كل المساعي المنضوية تحت لواء حركة عدم الانحياز من أجل رص الصفوف لمجابهة هذه الجائحة.

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