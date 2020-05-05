اخبار ليبيا الان

الصادق دهان: على “بركان الغضب” استخدام محطات تشويش على الاتصالات والإنترنت أثناء تحرك قواتها

تم النشر منذُ 42 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي لدى حكومة فائز السراج، الصادق دهان، قادة مليشيا ما تسمى “بركان الغضب” إلى استخدام محطات تشويش على الاتصالات والإنترنت في أثناء تحركات آلياتها العسكرية ومليشياتها المسلحة.

وقال دهان “المؤيد للغزو التركي ضد ليبيا”، في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أوصي العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي خاصة الفيس والتويتر بعدم نشر أخبار تحركات قوات البركان وتمركزاتها وتقدماتها لما في ذلك من إضرار بها”.

وطالب مدير تحرير صحيفة الشمس سابقا (في مطلع التسعينات)، القادة الميدانيين (التابعين للمليشيات) بمنع جنودهم والقوات المساندة لهم من رفع الصور والمقاطع، مشيرا إلى أن تلك الصور تعد مصدرا للأخبار عن التحركات.

وتابع المستشار الإعلامي لحكومة السراج: “أعتقد أن منع ذلك شبه مستحيل، فقد يمنع التصوير أو يمنع بث ما يتم تصويره في حينه بالنسبة للقوات، ولكن يصعب منع الأشخاص الآخرين من تصوير القوات والإخبار عنها عند مرورها بالمناطق متجهة نحو الهدف”.

واقترح الكاتب الصحفي على مليشيات “ركان الغضب” حلا رأه بسيطا جدا، على حد زعمه، ويتمثل في محطات تشويش محمولة على عربات يسيرها الدعم إلكتروني ويمنع رصدها أو تعقبها بالطرق الإلكترونية أيضا.

وأضاف دهان أن تلك المحطات المتحركة يمكنها التمركز في نقاط على طول خطوط حركة القوات، فتعمي كل وسائل الاتصال وعلى رأسها الإنترنت، بشكل مؤقت في المحيط على مسافة 25 كيلومترا في كل اتجاه إلى أن يتم إنجاز المهمة”.

الوسوم

الصادق دهان المليشيات المسلحة بركان الغضب فائز السراج

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • دققوا في ملامحه سوف تتيقنوا بأنه مصاب لوثه عقليه وهارب من قرقارش معتوه من ضمن المعاتيه الواقفين في صف الارهاب الذي ترعاه تركيا

    رد

  • انت متخلف عقليا فلدى اى قوات مسلحة سلاح للحرب الالكترونية يعرف كيف يقوم بالمثل وكيف يتصرف انت متخلف وعايش فى العصر الحجرى فنحن فى عصر الاتصال عبر الاقمار الصناعية مستحيل التشويش عليها فقط يمكن التصنت عليها وقد سمعنا تسجيلات للمرتزقة يستغيثون واذاعها الجيش الوطنى

    رد

  • الحقيقة ان قوات بركان الغضب تسلم سلاحها ولو لقوات مسلحة تابعة للوفاق . ان كانت ترفض تسليمه لحفتر . وتنتهي المشكلة الليبية كلها

    رد