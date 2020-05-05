الصادق دهان: على “بركان الغضب” استخدام محطات تشويش على الاتصالات والإنترنت أثناء تحرك قواتها

دعا الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي لدى حكومة فائز السراج، الصادق دهان، قادة مليشيا ما تسمى “بركان الغضب” إلى استخدام محطات تشويش على الاتصالات والإنترنت في أثناء تحركات آلياتها العسكرية ومليشياتها المسلحة.

وقال دهان “المؤيد للغزو التركي ضد ليبيا”، في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أوصي العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي خاصة الفيس والتويتر بعدم نشر أخبار تحركات قوات البركان وتمركزاتها وتقدماتها لما في ذلك من إضرار بها”.

وطالب مدير تحرير صحيفة الشمس سابقا (في مطلع التسعينات)، القادة الميدانيين (التابعين للمليشيات) بمنع جنودهم والقوات المساندة لهم من رفع الصور والمقاطع، مشيرا إلى أن تلك الصور تعد مصدرا للأخبار عن التحركات.

وتابع المستشار الإعلامي لحكومة السراج: “أعتقد أن منع ذلك شبه مستحيل، فقد يمنع التصوير أو يمنع بث ما يتم تصويره في حينه بالنسبة للقوات، ولكن يصعب منع الأشخاص الآخرين من تصوير القوات والإخبار عنها عند مرورها بالمناطق متجهة نحو الهدف”.

واقترح الكاتب الصحفي على مليشيات “ركان الغضب” حلا رأه بسيطا جدا، على حد زعمه، ويتمثل في محطات تشويش محمولة على عربات يسيرها الدعم إلكتروني ويمنع رصدها أو تعقبها بالطرق الإلكترونية أيضا.

وأضاف دهان أن تلك المحطات المتحركة يمكنها التمركز في نقاط على طول خطوط حركة القوات، فتعمي كل وسائل الاتصال وعلى رأسها الإنترنت، بشكل مؤقت في المحيط على مسافة 25 كيلومترا في كل اتجاه إلى أن يتم إنجاز المهمة”.