رئيس مجلس الوزراء يطلع على الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم لاستئناف العام الدراسي حال رفع حظر التجول

بنغازي 05 مايو 2020 (وال)- اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، على الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم لاستئناف العام الدراسي حال رفع حظر التجول المفروض لمواجهة جائحة كورونا.

وناقش السيد الرئيس خلال اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي، مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، استمرار بث الدروس التعليمية عبر القنوات الفضائية.

وأعلن الوزير انطلاق بث قناة ليبيا التعليمية التابعة لوزارة التعليم عبر موقع اليوتيوب يوم غد الثلاثاء.

وأكد الوزير للسيد الرئيس، قرب الانتهاء من إعداد الملاك الوظيفي بوزاره التعليم.

في سياق متصل، ناقش السيد الرئيس مع الوزير المشاريع المتعاقد عليها من قبل وزارة التعليم والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2020 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة كافة هذه التعاقدات، وإعداد موقف نهائي بها وتصنيفها حسب نسبة إنجازها.

كما ناقش السيد الرئيس سيّر عمل تنفيذ مشاريع مدينة الكفرة ونسب الانجاز فيها. (وال- بنغازي) ر ت

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