المركز الليبي للاستشعار: تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنه جرى لليوم الرابع على التوالي تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس الزلازل.

وبين المركز أن محطات الرصد العالمية سجلت هزة أرضية اليوم الثلاثاء على تمام الساعة 13:40:36.2 بالتوقيت المحلي لليبيا وبلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس الزلازل موضحة أن المركز السطحي للزلزال يقع بالبحر المتوسط ويبعد حوالي 250 كيلومتر شمال شرق مدينة طبرق.

وأشار المركز الليبي للاستشعار عن بعد أن المركز السطحي لهذا الزلزال يقع بنفس المنطقة التي شهدت العديد من الزلازل خلال الأيام القريبة الماضية بمنطقة الأنخساف الأرضي حيث التقاء الصفيحتين الأفريقية والأوروأسيوية.