ليبيا 24 تعزي اللواء طيار أبو القاسم امسيك في استشهاد ابن أخيه أسامة بمعاركة الوطية

تتقدم قناة

ليبيا 24 بخالص العزاء للواء طيار أبو القاسم امسيك في استشهاد ابن أخيه أسامة

امسيك معاون آمر كتيبة حماية قاعدة الوطية الجوية خلال اشتباكات خاضها في صفوف

الجيش أثناء دفاعه عن القاعدة ضد الهجوم الذي شنته قوات الوفاق عليها مدعومة

بالطيران التركي المسير .

ويعد اللواء أبو

القاسم امسيك أحد نسور الجو وأبطال هذا السلاح في الجيش الليبي و الذي نجح في

إسقاط إحدى الطائرات الأمريكية من طراز إف 14 والتي تجاوزت المياه الإقليمية

الليبية واخترقت المجال الجوي للبلاد عام

1981 وكانت تتبع للأسطول السادس الأمريكي فتصدى لها امسيك بطائرته من نوع سوخوي ما

أدى لسقوطها قرب الشواطئ الإيطالية.

