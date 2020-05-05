“الوطني لمكافحة الأمراض”: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 24 شخصا

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن عدم تسجيله أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم 58، اليوم الثلاثاء إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم عدد 168 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة، وخلو جميع المفحوصين من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن من بين العينات السالبة، حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 24 حالة.

جدير بالذكر أن حالات الإصابة بكورونا في ليبيا 63 حالة، ويخضع حاليا 37 حالة منها للرعاية الطبية في مراكز العزل الصحي، فيما تماثل 24 مصابا للشفاء، وتوفي 3 أشخاص نتيجة المرض.