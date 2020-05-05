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السراج يدعو لاستئناف الحوار.. ويحذّر من أزمة مالية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كافة الاطراف والقوى السياسية لانهاء الانقسام الحصال، والإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وطالب السراج جميع الأطراف للتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار يوحد الليبيين سواء بتعديل الاتفاق السياسي أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات في أقرب وقت.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي خلال بيان نشر، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدعوة تأتي تزامنا مع انفراد بعض الشخوص على رأس المؤسسات بقرارات مصيرية تتجاوز دورها واختصاصها الأمر الذي عمق الآثار المالية والاقتصادية السلبية مما زاد معناة المواطنين.
وشهدت الأيام الماضية ارتفاعاً في حدة النزاعات بين السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق وتبادلا الاتهمات عبر سلسلة من البيانات حول تقصير في اداء المهام واتهم كلا منهما الاخر بالإضرار بالاقتصاد الوطني.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قد وجه أمس الإثنين كتاباً لرئيس المجلس الرئاسي يوضح من خلاله عدم قدرة تلبية طلبه بشأن إعادة تفعيل منظومة مخصصات الأفراد بقيمة 5 آلاف دولار للفرد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الله يلعنكم دمرتو ليبيا ياكلاب المال سرقتو كل شي خليتو الليبيين في فقر وجوع اليوم تفرجت علي برنامج قلبي اطمئن واللي يحرق القلب أن المستفادة كانت أخت ليبيه ارمله معي ثلاث اطفال عايشه في الأردن فقيرة وانت طاحنة نهب وسرقة الله يجعل مال الحرام اللي سرقتوه نقمة عليكم الي يوم الدين

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  • لم يعد لك اى صفة بعد دفن اتفاق الصخيرات فى جنازة شعبية وانت ميت فى نظر الشعب وليس لك اى صلاحيات حتى ان الكبير يرفض اى شيكات توقع عليها بعد ان افلست المصرف المركزى فى جلب مرتزقة واحتلال تركى لا تملك الان صرفهم ولكن الجيش الوطنى هو من سيتعامل معهم حتى يتم هزيمتهم ارحل يامجرم الى لندن وتفرغ لاكل الشيكولاته فليبيا لها جيش يحميها بنصر الله لهم وقد من عليهم بكسر انف اردوغان مرتين واحدة فى ترهونة ابن الميبونة وواحدة فى الوطية يالوطى .انتهى الدرس ياغبى

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  • Tunisia will lose its stability through Turkey dreams in Libya
    ،،،،،،
    The Dirty National ACCORD Government
    has to be got rid off
    Tripoli is full of foregin fighters
    Turkey Supportes terrirism in Libya
    حكومة الملشيات التركية هي حكومة قذرة ولابد يحاربها العالم لأنها مجموعات ارهابية
    اللهم خلص ليبيا من قنونو (عار لأهل زليتن ) وكل الخونة والعملاء الذين جلبوا الاستعمار التركي

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