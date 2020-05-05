السراج يدعو لاستئناف الحوار.. ويحذّر من أزمة مالية

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كافة الاطراف والقوى السياسية لانهاء الانقسام الحصال، والإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وطالب السراج جميع الأطراف للتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار يوحد الليبيين سواء بتعديل الاتفاق السياسي أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات في أقرب وقت.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي خلال بيان نشر، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدعوة تأتي تزامنا مع انفراد بعض الشخوص على رأس المؤسسات بقرارات مصيرية تتجاوز دورها واختصاصها الأمر الذي عمق الآثار المالية والاقتصادية السلبية مما زاد معناة المواطنين.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعاً في حدة النزاعات بين السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق وتبادلا الاتهمات عبر سلسلة من البيانات حول تقصير في اداء المهام واتهم كلا منهما الاخر بالإضرار بالاقتصاد الوطني.

وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قد وجه أمس الإثنين كتاباً لرئيس المجلس الرئاسي يوضح من خلاله عدم قدرة تلبية طلبه بشأن إعادة تفعيل منظومة مخصصات الأفراد بقيمة 5 آلاف دولار للفرد.

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