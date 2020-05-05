مؤسسة النفط تسلم عددا من البلديات مساعدات طبية لمواجهة كورونا

قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتسليم العديد من المواد طبية لصالح بلديات كل من صبراتة، وباطن الجبل، والبريقة، ونالوت، والزنتان، وزوارة، ورقدالين، وجالو، وإجخرة، وأوجلة، والرياينة، والجميل، وذلك ضمن مبادرة الجار الطيب التي تبنتها المؤسسة الوطنية للنفط للاستجابة السريعة لاحتياجات البلديات المجاورة لعملياتها.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن المواد الطبية شملت عددا من الأقنعة الواقية، وبدل حماية مختلفة، ومعدات رش المعقمات، ومواد تعقيم الأيدي، وغيرها من المستلزمات الطبية موضحة أن شركاء المؤسسة الوطنية للنفط الدوليين ساهموا في توفير العديد من هذه المواد.

وأوضحت المؤسسة أنها وشركائها الدوليين قد قاموا بتخصيص ميزانية تقدر بثلاثة مليون دولار أمريكي من أجل توريد مواد طبية أساسية يتم توزيعها على مختلف البلديات، مبينة أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط تشرف على هذه المساعدات بالتنسيق و بالتعاون مع هذه البلديات.

وقالت مدير عام مستشفى جالو للطوارئ باسمة سلطان إن قطاع الصحة في ليبيا يواجه “واحدة من أكبر التحديات على الإطلاق، وبالتالي، فإننا بحاجة ماسة للدعم حتى نتمكن من توفير الرعاية الصحية لمن يحتاجها” مضيفا “أعتقد أن هذه المواد الطبية ستساعد على وقاية كل من الأطباء والممرضين وكذلك المرضى في عدة مستشفيات من جائحة كورونا، وهو ما سيسمح لهم بالتغلب على هذه الظروف الصعبة”.