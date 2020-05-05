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شعبة الاعلام الحربي: قوات الوفاق هاجمت قاعدة الوطية ، وعادت تجر اذيال الهزيمة كعادتها

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> شعبة الاعلام الحربي: قوات الوفاق هاجمت قاعدة الوطية ، وعادت تجر اذيال الهزيمة كعادتها<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

شعبة الاعلام الحربي: قوات الوفاق هاجمت قاعدة الوطية ، وعادت تجر اذيال الهزيمة كعادتها

05 May, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • Tunisia will lose its stability through Turkey dreams in Libya
    ،،،،،،
    The Dirty National ACCORD Government
    has to be got rid off
    Tripoli is full of foregin fighters
    Turkey Supportes terrirism in Libya
    حكومة الملشيات التركية هي حكومة قذرة ولابد يحاربها العالم لأنها مجموعات ارهابية
    اللهم خلص ليبيا من قنونو (عار لأهل زليتن ) وكل الخونة والعملاء الذين جلبوا الاستعمار التركي

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