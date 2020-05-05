شعبة الاعلام الحربي: قوات الوفاق هاجمت قاعدة الوطية ، وعادت تجر اذيال الهزيمة كعادتها
05 May, 2020
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Tunisia will lose its stability through Turkey dreams in Libya
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The Dirty National ACCORD Government
has to be got rid off
Tripoli is full of foregin fighters
Turkey Supportes terrirism in Libya
حكومة الملشيات التركية هي حكومة قذرة ولابد يحاربها العالم لأنها مجموعات ارهابية
اللهم خلص ليبيا من قنونو (عار لأهل زليتن ) وكل الخونة والعملاء الذين جلبوا الاستعمار التركي
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