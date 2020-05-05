رئيس حزب تونسي: الغنوشي يساعد الإخوان على تقسيم ليبيا

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمحاولة استغلال المجلس لتمرير “أجندات خاصة” تهدف إلى ضرب سيادة الليبيين من ذلك الاتفاقيات مع قطر وتركيا التي تريد النهضة تمريرها تحت غطاء تجاري بينما لها أهداف استراتيجية وعسكرية لضرب وحدة ليبيا الشقيقة على حد قولها.

وأضافت موسى في مداخلة لها على إذاعة “موزاييك اف ام” أن حزبها يرفض الزج بتونس في سياسة الاصطفاف وراء المحاور متسائلة عن سر اتصال الغنوشي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان سرا دون الإعلان عن ذلك، واتصاله أيضا بالشخصية الإخوانية الليبية خالد المشري الذي أعلنت عنه قناة تلفزية ليبية ولم تعلن عنه لا النهضة ولا رئاسة مجلس النواب.