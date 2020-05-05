اخبار ليبيا الان

رئيس حزب تونسي: الغنوشي يساعد الإخوان على تقسيم ليبيا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمحاولة استغلال المجلس لتمرير “أجندات خاصة” تهدف إلى ضرب سيادة الليبيين من ذلك الاتفاقيات مع قطر وتركيا التي تريد النهضة تمريرها تحت غطاء تجاري بينما لها أهداف استراتيجية وعسكرية لضرب وحدة ليبيا الشقيقة على حد قولها.

وأضافت موسى في مداخلة لها على إذاعة “موزاييك اف ام” أن حزبها يرفض الزج بتونس في سياسة الاصطفاف وراء المحاور متسائلة عن سر اتصال الغنوشي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان سرا دون الإعلان عن ذلك، واتصاله أيضا بالشخصية الإخوانية الليبية خالد المشري الذي أعلنت عنه قناة تلفزية ليبية ولم تعلن عنه لا النهضة ولا رئاسة مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Tunisia will lose its stability through Turkey dreams in Libya
    ،،،،،،
    The Dirty National ACCORD Government
    has to be got rid off
    Tripoli is full of foregin fighters
    Turkey Supportes terrirism in Libya
    حكومة الملشيات التركية هي حكومة قذرة ولابد يحاربها العالم لأنها مجموعات ارهابية
    اللهم خلص ليبيا من قنونو (عار لأهل زليتن ) وكل الخونة والعملاء الذين جلبوا الاستعمار التركي

    رد