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اوغلو: تركيا أرسلت طائرات مسيرة إلى ليبيا لتعطي غطاء جوي لحكومة الوفاق وتمنحها تفوق نوعي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر يوسف كاتب اوغلو السياسي التركي المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن بلاده لا زالت معنية بما يحدث بالشأن الليبي بناء على الإتفاقية الأمنية الموقعة بينها وبين ماوصفها بـ”الحكومة الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب).

اوغلو قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إن التدخل التركي في ليبيا بعد الدعوة التي وجهت لها من قبل حكومة الوفاق متواجد كقوة رادعة لمواجهة ما وصفها بـ” الهجمات الإرهابية التي يقودها حفتر” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى العاصمة) .

وإستطرد حديثه :” تركيا افسدت مخططات الدول الإقليمية، تأكيد الرئيس أردوغان في خطابه أن تركيا ماضية في دعمها للشرعية و دعمها للوفاق ولن يتم التراجع مع وجود النتائج الإيجابية على الأرض وتأكيد ارودغان أن تركيا ستستمر في دعمها للشرعية ولن يتم التراجع على الرغم من وجود الكثير من بعض الدويلات التي بدأت علناً أن تدعم من جديد حفتر من خلال الأموال و المرتزقة كمصر و الإمارات، موقف تركيا ثابت وسيستمر الدعم التركي و سيتزايد وهذا ما يفهم من خطاب اردوغان الأخير”.

وقال بأن رئيسه أردوغان تطرق في خطابه الأخير  إلى ترقب أخبار مهمة من ليبيا، وبأن هناك بعض العمليات النوعية تم الإستعداد لها وأنه تم إرسال طائرات دون طيار لجمع المعلومات الإستخباراتية وإرسال طائرات دون طيار ذات أسلحة تغطي حالياً الغطاء الجوي والتفوق النوعي.

كما نوّه إلى أن أردوغان أشار إلى أنه سيكون هناك مفاجأت قبيل عيد الفطر من خلال الخطط الموضوعه والتوسع وبسط السيطرة والحاق الهزائم لمن وصفهم بـ”بالإرهابيين الموجودين بالشرق الليبي” أيضاً في ظل تقهقر من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) وتراجعها أمام ما وصفها بـ” إنتصارات حكومة الوفاق”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • Tunisia will lose its stability through Turkey dreams in Libya
    ،،،،،،
    The Dirty National ACCORD Government
    has to be got rid off
    Tripoli is full of foregin fighters
    Turkey Supportes terrirism in Libya
    حكومة الملشيات التركية هي حكومة قذرة ولابد يحاربها العالم لأنها مجموعات ارهابية
    اللهم خلص ليبيا من قنونو (عار لأهل زليتن سيسجله التاريخ) وكل الخونة والعملاء الذين جلبوا الاستعمار التركي

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  • عايشين فى اوهام على اساس ان ملعب ليبيا مفتوح للمعتوه ليس به اسود تستخدم اسلحة متقدمة تسحق كلاب اردوغان كما حدث فى تﻻهونة والوطية من كسر انف اردوغان المعتوه الذى يتصور ان يستطيع ان يهزم شعب عظيم بشويى نفايات ارهابية هزمت فى سوريا على حدود تركيا وتركوا نساوينهم واطفالهم فى خيام يتسولون لقمة العيش فى واحة السلام الاردوغانية الغبية

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-الحمد لله الذي هزم اردوغان بالوطية واقدامكم مقطوعة بلبيان العربية:

    الحمد لله الذي هزم الكلب اردوغان اللص الجعان للحرام
    الحمد لله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده
    لا إله الا الله
    ان شاء الله
    لن تنال نقطة بترول من ليبيا ياكلب
    وسنهزمك في ليبيا كما هزمنا أسلافك
    اللصوص يا سلالة اللصوص
    انت اقذر من انجبت تركيا يالص ياابن الحرام ستجعل من بيوت الاتراك مآتم
    يقولون في تركيا لماذا لايشارك ابنك
    بلال بالمعارك في ليبيا او سوريا ؟؟؟؟
    انت انجس شخصية سافلة في العصر الحديث وحرامي علني
    اردوغان شخصية بارزة في مجتمع اخواني
    واطي مثلك
    سنحاكم العصابة التي كان اسمها المجلس اللصوصي بقيادة السراق وباشاعه لقد كانوا هاربين عندما كان الجيش قاب قوسين من تنضيف طرابلس
    بالامس القريب
    وقد عادوا مختبئين وراء كلاب اردوعان اللص الجعان للحرام
    معلش ستطول نهايتكم قليلا لكن
    بإذن الله نهايتكم باتت قريبه يالصوص
    فأصحاب الارض والحق سيهزموكم ولن تفلتوا وتهربوا هذه المرة وكلبكم سيتلاشي تحت وطأة اقدام مآتم الشعب التركي لأبنأه الذين قتلهم اللص الواهم
    اردوغان اللص الجعان للحرام
    لن يفلت من يد الشعب وسيقتلونه تحت اقدام ثكالي الشعب التركي
    ان سيادة المشير خليفة حفتر وجيش ليبيا وراءه كل الشعب الليبي ووراءه كل شعوب العرب
    لن نتركك يااردوغان حتي نهزمك
    بمشيئة الله وقوته
    و
    -سيهزم الجمع ويولون الدبر
    صدق الله العظيم

    رد