الوطني لمكافحة لأمراض يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، عن عدم تسجيل

إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز في تدوينة عبر صفحته الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم إجراء الفحص المختبري لـ 168 عينة وتبين

خلوها من الفيروس.

وأشار المكتب إلى أنه تبين تماثل حالة إلي الشفاء من المصابين

بالفيروس ضمن العينات التي تم فحصها، مشيرا إلى أنه بذلك يصبح اجمالي المتعافين 24

حالة.

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