المرصد السوري: رصدنا وصول دفعات جديدة تضم المئات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا عبر تركيا

ليبيا – أكد المرصد السوري على أن تركيا تواصل عملية نقل “المرتزقة” إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد “قوات حفتر”، مشيراً إلى رصده وصول دفعات جديدة تضم المئات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا عبر تركيا.

المرصد السوري قال بحسب الموقع الرسمي التابع له إنه وفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 7850 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند.

وأضاف”في حين هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سورية إلى تركيا حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل الجيش بأمر من الاستخبارات التركية فيما تشهد العملية رفض لبعض الفصائل وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا”.

وعلى صعيد متصل وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي ممن قتلوا مؤخراً في معارك ليبيا.

كما أوضح أنه بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 261 مقاتل والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية