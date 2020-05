بالأسماء… قتلى قوات الوفاق إثر الهجوم الفاشل على قاعدة الوطية

أفادت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، اليوم الثلاثاء، بمقتل

22 من قوات الوفاق إثر الهجوم الفاشل على قاعدة الوطية، مشيرة إلى أن القتلى من

مدن زواره ومصراتة وتاجوراء والزاوية ونالوت.

واوضحت الكتيبة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”

أن أسماء القتلى هم فراس الوحشي ، هشام البرشيني ، بسام محمد، علي كعوان ، عبدالمالك

كرير تاجوراء، طارق مصدق تاجوراء، احمد الصيني ، احمد حموده ، مؤيد جبوده ، مينيغ عبدالعزيز ، نزار المنصوري ، عماد الجمل ،

احمد ابوروين ، عبد الرحمن الشاوش ، محمد مطوع، وهاب راشد من مدينة راقدالين، أسامة

الزريدي، امحمد العبية، مقسط كامل، أحمد الشيباني، حمزة المغربي، أصيل القنطري

