أعلن القسم القنصلي بالسفارة الليبية في القاهرة، اليوم

الثلاثاء، عن استئناف تقديم الخدمات القنصلية بداية من يوم الأحد المقبل وفق الضوابط

والاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

وطالب القسم القنصلي المواطنين بحجز موعد مسبق للحصول على الخدمة من خلال الاتصال بالرقمين: 01148503833-01148503834، مشيرة إلى أنها تستقبل الاتصالات يوميا عدا الجمعة والسبت من الساعة 9:30 صباحاً إلى الواحدة ظهراً

The post السفارة الليبية بالقاهرة تعلن استئناف خدماتها القنصلية بدء من الأحد المقبل appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24