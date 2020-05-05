المركز الليبي للاستشعار عن بعد: زلزال بقوة 4.5 بدرجة ريختر في البحر المتوسط أمام طبرق لليوم الرابع

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس الزلازل، لليوم الرابع على التوالي.

وقال المركز في إيجاز له إن محطات الرصد العالمية سجلت هزة أرضية اليوم الثلاثاء على تمام الساعة 13:40:36.2 بالتوقيت المحلي لليبيا، وبلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس الزلازل.

وأوضح أن المركز السطحي للزلزال يقع بالبحر المتوسط، ويبعد حوالي 250 كيلومتر شمال شرق مدينة طبرق، وبعمق 20 كم، بخط العرض 34.03 شمالا، وخط الطول: 25.55 شرقا.

وأشار المركز إلى أن المركز السطحي لهذا الزلزال يقع بنفس المنطقة التي شهدت العديد من الزلازل خلال الأيام القريبة الماضية بمنطقة الانخساف الأرضي، حيث التقاء الصفيحتين الأفريقية والأوروأسيوية.