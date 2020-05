لليوم الرابع على التوالي.. زلزال بالبحر المتوسط يضرب شمال شرق مدينة طبرق

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء،

اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية في البحر المتوسط على بعد 250 كلم شمال شرق مدينة

طبرق بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن الهزة الأرضية سجلتها محطات

الرصد العالمية لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف المركز في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، أن الزلزال وقع على عمق 20 كم وخط العرض: 34.03 شمالا وخط الطول:

25.55 شرقا في البحر المتوسط.

وأشار المنشور إلى أن المركز السطحي لهذا الزلزال يقع بنفس

المنطقة التي شهدت العديد من الزلازل خلال الأيام القريبة الماضية بمنطقة الانخساف

الأرضي حيث التقاء الصفيحتين الأفريقية والأوروآسيوية.

وقال المركز إنه نظرا لبعد المركز السطحي لهذا الزلزال عن

ليبيا فمن الممكن الشعور به في المناطق القريبة من السواحل الشرقية، ولكن لا يكون لها

تأثير يذكر على المباني لبعد المسافة.

