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قناة سعودية تبث تقريرا مصورا حول جرائم أردوغان في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان، « رجب طيب أردوغان وتخريب في ليبيا وسوريا »، ويكشف فيه عن تفاصيل تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتصعيد العسكري ضد الاكراد فى شمال سوريا، ودعم مليشيات فائز السراج في ليبيا للقتال ضد الجيش الليبي بحجة حماية أمن وإستقرار تركيا .

وأوضح “التقرير” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بالتهديد وتصعيد عسكري جديد ضد الاكراد في شمال سوريا خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير بتركيا بسبب التعدي على الحدود التركي وحماية أمن وإستقرار تركيا.

وتابع ” التقرير” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد خلال اجتماعة مع مجلس الوزراء علي استعداده لتصعيد مجدداً ضد الأكراد السوريين لحماية الأمن الوطني التركيا ” معربا عن تصميمه مواصلة دعم حكومة “الوفاق” برئاسة فايز السراج في ليبيا.

وأشار” التقرير” الى أن الجيش الوطنى الليبي رصد مؤخراً ، إرسال تركيا بواخر محملة بآلاف المرتزقة قادمة إلى السواحل الليبية لدعم ميليشيات الوفاق كما تم نقل معدات عسكرية وأسلحة نوعية تركية تمهيدا لتنفيذ هجوم عسكري على ترهونة المعقل الرئيسي للجيش الوطني الليبي .

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية عسكريا بشكل علني ورسمي بإرسال العتاد والمسلحين السوريين والضباط والمستشارين الأتراك لتقديم الدعم تحت غطاء اتفاق للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين رغم أن اتفاق برلين الذي دعا تركيا صراحة للتوقف عن دعم أي أطراف داخلية في ليبيا أو التدخل في شؤون البلاد لكن لم تلتزم تركيا بتعهداتها سواء في سوريا أو ليبيا

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الاسد أردوغان يعمل بالصمت على أرض الواقع خصومه ال مناشير ينبحون متل كلاب النابحة أردوغان يرد عليهم القافلة تسير وكلاب تنبح أين آخر الأخبار الانقلاب قطر أين هم الانقلابيين قضوا االليلة كاملة يحلمون الانقلاب على قطر كما قضوا الليلة التي يحلمون الانقلاب على أردوغان قالوا أردوغان هرب ألمانيا كما يحلمون بدخول حفتر طرابلس انقلب الحلم إلى كابوس أصبحت القوات حفتر هي محاصرة في الوطنية جاري الاقتحالها وتحريرها الاحلامهم تتحول إلى كوابيس

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    • انت الذي تحلم فقد تكبد كلاب قردوغانك خسائر فادحة اربعين قتلى ومئةوستون جرحى وأربعة عشر اسرى بعد انهزام كبير

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