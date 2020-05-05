الجنائية الدولية: نعمل على إصدار مذكرات جديدة بالقبض على أفراد بليبيا

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الثلاثاء، إن المحكمة “تعمل حاليًا على إصدار مذكرات جديدة بالقبض على أفراد بليبيا، في ظل تزايد أعمال العنف والقتال .

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية، حثت بنسودا المجلس على “تقديم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا إلى العدالة”.

وتابعت: “يواصل مكتبي جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة من الصراع المسلح، والتي يمكن أن تشكل جرائم حرب، بموجب نظام روما (للمحكمة الجنائية الدولية)، الذي يحرم الهجمات المتعمدة على المستشفيات والمدارس ودور العبادة”.