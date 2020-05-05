“مجلس المشري” ينعي أحد عناصر مليشيات زوارة بعد مقتله في الهجوم الفاشل على الوطية

نعى المجلس الاستشاري برئاسة خالد المشري أحد عناصر مليشيا زوارة بعد مقتله في الهجوم الفاشل الذي شنته المليشيات التابعة لفائز السراج اليوم الثلاثاء بمحيط قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية.

وقال المجلس في إيجاز له: “ببالغ الأسى والحزن ينعى المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) الشهيد بإذن الله أحمد مصطفى حمودة أحد أفراد الحماية بالمجلس، الذي وهب نفسه اليوم دفاعا عن مدينة طرابلس ضد الميليشيات الإجرامية المعتدية (الجيش الليبي)؛ ويتقدم المجلس لعائلة الفقيد بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله برحمته ويلهمهم الصبر والسلوان”، على حد زعمه.

وكشفت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24” عن تمكن القوات المسلحة العربية الليبية من صد هجوم للمليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج في محيط قاعدة عقبة بن نافع الجوية في منطقة الوطية وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح.

وأكدت المصادر العسكرية ارتفاع عدد القتلى في صفوف المليشيات المسلحة خلال الهجوم إلى 18 مسلحا، موضحة أن أبرز عناصر المليشيات الذين سقطوا خلال مواجهة الجيش العربي الليبي في محيط قاعدة الوطية القائد الميداني في مليشيات الزاوية فراس عمار السلوقي الملقب بـ”الوحشي”، وهشام البرشيني أحد قادة “الزاوية” أيضا.

وقالت المصادر إن الجيش الليبي كبّد المليشيات خسائر فادحة في أرواح قادة الهجوم ومن بينهم عبد الرحمن الشاوش آمر مليشيا “القبرا” من مصراتة، ومحمد مطوع نالوت آمر مليشيا “الصمود”، مشيرة إلى أن مليشيات مصراتة فقدت أيضا كلا من بسام محمد وعلي كعوان وعماد الجمل وأحمد أبوروين.

وأضافت المصادر أن مليشيات الزاوية فقدت خلال الهجوم الفاشل كلا من أحمد الصيني وأحمد حمودة ومؤيد جبودة، فيما سقط من مليشيات زوارة القائد الميداني مينيغ يحيى وكل من مسقط قري ومينيغ عبد العزيز ونزار المنصوري، ومن مليشيات تاجوراء عبد المالك كرير وطارق مصدق، ومن مدينة راقدالين وهاب راشد.