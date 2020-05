المؤسسة الليبية للاستثمار تبدأ في تنفيذ خطتها لمرحلة ما بعد انتهاء كورونا

قال مكتب الاعلام والعلاقات بالمؤسسة الليبية للاستثمار

اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة بدأت فعليًا في تنفيذ خطتها التي اعتمدها رئيس وأعضاء مجلس

إدارتها لدعم العمليات التشغيلية وكذلك تم الانتهاء من إعداد استراتيجية تضمن استمرار

وتنافسية الاستثمارات لمرحلة ما بعد انتهاء فيروس كورونا.

وأكد المكتب الإعلامي في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″

أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور علي محمود، اجتمع خلال الأيام الماضية مع فريق

لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة وتمت مناقشة آليات سيطرة مجلس إدارة المؤسسة وإشرافه

على أصول المؤسسة في إطار نظام العقوبات المفروض.

وشدد المكتب على أن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار

يعمل وفقاً لاستراتيجية متناغمة مع لجنة العقوبات.

يذكر ان المحكمة البريطانية التجارية في لندن أصدرت في الخامس

والعشرين من شهر مارس 2020 حكمها النهائي باعتبار ان مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار

برئاسة الدكتور علي محمود هو الممثل الشرعي الوحيد للمؤسسة الليبية للاستثمار في المملكة

المتحدة بموجب القانون الإنجليزي

